Эксперты рассказали, из-за чего могут появиться прыщи у взрослых

Для профилактики рекомендуется вечером мыть лицо два раза, чтобы удалить всю пыль и грязь, собранные за день.

Британский косметический хирург Яннис Александридис создал специальную методику, по которой можно выявить причины появления прыщей и подобрать соответствующее лечение. Об этом пишут Дни.ру.

Специалист определяет причину возникновения прыща по его расположению на лице. Так, высыпания на носу, скулах и верхней части бровей появляются из-за излишнего выделения кожного сала. А это напрямую связано с плохим питанием и злоупотреблением косметическими средствами.

Прыщи на щеках и подбородке свидетельствуют о гормональных колебаниях. Также высыпания в этих зонах могут появиться из-за использования мобильного телефона, прижатие которого способствует размножению бактерий.

Чтобы избавиться от акне, Александридис рекомендует пользоваться скрабами на кислотной основе, которые бережно очищают лицо, удаляют омертвевшие клетки кожи. Вечером мыть лицо лучше два раза, чтобы удалить всю пыль и грязь, собранные за день.

Ранее Лайф рассказал, что онкологи добавили температуру 37,2 °С и прыщи в список опасных симптомов.