Бутину перевели в тюрьму в штате Флорида

Предполагается, что это её последнее перемещение в местах лишения свободы в Штатах.

Осуждённую в США россиянку Марию Бутину перевели из распределительного центра в штате Оклахома в тюрьму города Таллахасси во Флориде, где она будет отбывать заключение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Роберта Дрисколла.

По его словам, дальнейших перемещений россиянки в пенитенциарной системе США не предполагается. Оставшийся срок его подзащитная будет отбывать в Таллахасси.

Мария Бутина была арестована 15 июля 2018 года по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. 26 апреля 2019 года россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы. С учётом времени, пока она находилась в заключении во время следствия, ожидается, что она выйдет на свободу в начале ноября этого года.