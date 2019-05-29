Экс-министр Абызов лечится в СИЗО с помощью лука и чеснока

Обвиняемый в мошенничестве в крупном размере добавляет их в салаты или ест отдельно.

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, находящийся в СИЗО "Лефортово", лечится за решёткой при помощи чеснока и лука. Об этом рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва.

— С сезонными болезнями в СИЗО борются при помощи чеснока и лука. Я в последний раз, когда в "Лефортово" заходила в камеру к Абызову, была потрясена, как он аккуратно чистил лук и чеснок, — цитирует её РИА "Новости".

По словам Меркачёвой, экс-министр добавляет их в салаты или ест отдельно. Это составляет главную часть рациона Абызова, говорит она.

Ранее бывшему министру продлили срок ареста до 25 июля. Абызов обвиняется по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества.