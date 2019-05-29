На бросившую детей в хостеле мать-кукушку завели дело

Женщине инкриминируют "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка".

Следователи завели уголовное дело в отношении матери, которая 28 мая бросила годовалых сына и дочь в одном из подмосковных хостелов. Об этом сообщает СУ СКР по Московской области.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка", — уточнили в Следственном управлении.

Ранее сообщалось, что женщина пришла в хостел с двумя маленькими детьми, а затем вышла за паспортом и не вернулась. С малышами на протяжении 12 часов нянчилась администратор заведения, которая параллельно пыталась дозвониться до их матери. В итоге кукушка ответила на звонок и заявила, что не может забрать годовалых сына и дочь из-за работы.