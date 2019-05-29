Индийский YouTube-канал первым в мире набрал 100 млн подписчиков

Контент рекордсмена представляет собой музыкальные видео и трейлеры к фильмам Болливуда.

Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков, на четыре миллиона обогнав самого популярного видеоблогера планеты — шведа PewDiеPie (Феликс Чельберг). На последнего сейчас подписано более 96 млн пользователей.

На канале T-Series публикуются индийские музыкальные видео и трейлеры фильмов. Он стал популярным всего за несколько лет, но долго не мог обогнать шведского блогера по числу фолловеров. Оба канала преодолели отметку в 90 млн подписчиков в марте с разницей в несколько часов, и все следили за их противостоянием. Сразу после того, как T-Series преодолел отметку в 100 млн, PewDiеPie разместил поздравительное видео.

Ранее сообщалось, что у "Ленинграда" вышел новый клип, где Шнур оказался женихом-неудачником. Ролик уже посмотрели на YouTube более трёх миллионов раз.