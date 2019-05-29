Создатели Pokemon Go запустят игру, в которой нужно спать

Читайте также

Создатели Pokemon Go запустят игру, в которой нужно спать

10

Фото: ©РИА "Новости" / Александр Кряжев

Для нового проекта создали специальный девайс Pokémon Go Plus Plus, который будет следить за сном.

The Pokemon Company заявила, что в 2020 году запустит приложение Pokemon Sleep. В этой игре, чтобы участникам зарабатывать очки, нужно просто спать.

— Концепция игры заключается в том, что игроки ожидают пробуждения каждое утро, — передаёт издание Polygon слова президента The Pokémon Company Цунэкадзу Исихары.

Для нового приложения создали специальный девайс — Pokémon Go Plus Plus. Он будет мониторить показатели сна участников. Затем данные по Bluetooth будут передаваться в Pokemon Sleep.

Ранее Лайф сообщал, что глупая ошибка на показе фильма про Пикачу заставила детей плакать от ужаса.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×