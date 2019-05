Создатели Pokemon Go запустят игру, в которой нужно спать

Для нового проекта создали специальный девайс Pokémon Go Plus Plus, который будет следить за сном.

The Pokemon Company заявила, что в 2020 году запустит приложение Pokemon Sleep. В этой игре, чтобы участникам зарабатывать очки, нужно просто спать. — Концепция игры заключается в том, что игроки ожидают пробуждения каждое утро, — передаёт издание Polygon слова президента The Pokémon Company Цунэкадзу Исихары. Для нового приложения создали специальный девайс — Pokémon Go Plus Plus. Он будет мониторить показатели сна участников. Затем данные по Bluetooth будут передаваться в Pokemon Sleep. Ранее Лайф сообщал, что глупая ошибка на показе фильма про Пикачу заставила детей плакать от ужаса.