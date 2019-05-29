Алексея Леонова поздравили с днём рождения в открытом космосе

Алексей Овчинин и Олег Кононенко записали видеообращение в честь 85-летия коллеги.

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вынесли портрет космонавта Алексея Леонова в открытый космос. Об этом рассказали в "Роскосмосе".

29 мая состоится выход в открытый космос Олега Кононенко и Алексея Овчинина. Им предстоит выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности космической станции — https://t.co/CGsBlvnWXl



«Космическая прогулка» будет посвящена 85-летнему юбилею Алексея Леонова pic.twitter.com/ajPxxl5eOh — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 28, 2019

Космонавты оставили портрет у выхода из стыковочного модуля "Пирс", а после записали видеообращение.

— Уважаемый Алексей Архипович, от всей души поздравляем вас! Сейчас вы с нами в космосе и на протяжении всего выхода <...> Мы вам желаем крепкого здоровья, благополучия <...> С днём рождения, — сказали космонавты.

30 мая Алексею Леонову исполняется 85 лет. 18 марта 1965 года он совершил первый в истории выход в открытый космос.

Ранее в NASA также придумали оригинальное поздравление фанатов с международным днём "Звёздных войн".