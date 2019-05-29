Алексея Леонова поздравили с днём рождения в открытом космосе

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вынесли портрет космонавта Алексея Леонова в открытый космос. Об этом рассказали в "Роскосмосе".
29 мая состоится выход в открытый космос Олега Кононенко и Алексея Овчинина. Им предстоит выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности космической станции — https://t.co/CGsBlvnWXl— РОСКОСМОС (@roscosmos) May 28, 2019
«Космическая прогулка» будет посвящена 85-летнему юбилею Алексея Леонова pic.twitter.com/ajPxxl5eOh
Космонавты оставили портрет у выхода из стыковочного модуля "Пирс", а после записали видеообращение.
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Сегодня вечером состоится выход в открытый космос Олега Кононенко и Алексея Овчинина. К внекорабельной деятельности (ВКД) российские члены экипажа МКС-59 готовились в модуле «Пирс» (СО-1). ⠀ 👨🚀«Мы тестировали связь с Землёй, работу медицинских поясов, скафандров на основном и резервном оборудовании, – рассказал Алексей Овчинин. – Также проверяли подгонку скафандров, удобство выполнения некоторых операций в процессе шлюзования. Всё прошло нормально, скафандры готовы к ВКД». ⠀ 👨🚀Для командира нынешнего экипажа МКС Олега Кононенко это будет пятый выход в открытый космос, а для его напарника Алексея Овчинина – долгожданный дебют. Российским космонавтам предстоит выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности МКС и взять пробы в рамках эксперимента «Тест». ⠀ 👨🚀Сегодняшний выход в открытый космос будет посвящён 85-летию Алексея Леонова – первооткрывателя, шагнувшего 18 марта 1965 года из корабля «Восход-2» прямо во Вселенную. «Зачем нужно выходить в космос, почему такое значение мы придаём именно этому эксперименту? – писал С.П. Королёв. – Я думаю, что на это очень просто можно ответить: летая в космосе, нельзя не выходить в космос, как плавая, скажем, в океане, нельзя бояться упасть за борт и не учиться плавать». ⠀ 👨🚀Завтра Алексей Архипович отметит свой замечательный юбилей, и его двусторонний портрет будет находиться в открытом космосе на протяжении всей внекорабельной деятельности Олега Кононенко и Алексея Овчинина. ⠀ 👨🚀Выходной люк стыковочного отсека «Пирс» откроют сегодня в 18:44 мск. Планируемая продолжительность работ в открытом космосе – более шести часов. Фото экипажа МКС-59 #ЦПК #Центрподготовкикосмонавтов #МКС59 #выходвоткрытыйкосмос #ВКД #ОлегКононенко #АлексейОвчинин #АлексеюЛеонову85
— Уважаемый Алексей Архипович, от всей души поздравляем вас! Сейчас вы с нами в космосе и на протяжении всего выхода <...> Мы вам желаем крепкого здоровья, благополучия <...> С днём рождения, — сказали космонавты.
30 мая Алексею Леонову исполняется 85 лет. 18 марта 1965 года он совершил первый в истории выход в открытый космос.
Ранее в NASA также придумали оригинальное поздравление фанатов с международным днём "Звёздных войн".
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