По Минску прошёлся торнадо

Обещанное синоптиками штормовое предупреждение на 29 мая превзошло все ожидания жителей города.

На столицу Белоруссии обрушилась непогода. Дождь превратил в реки некоторые улицы Минска, ветер повалил шаткие конструкции, а из многих уголков города был виден смерч до самого неба.

Издание "Белорусские новости" сообщает, что вихрь сорвал кровлю одного здания и бросил её на проезжую часть рядом с Запорожской площадью города. В результате оказались порваны троллейбусные линии и повреждены автомобили.

В других районах города улицы оказались полностью затоплены.

Ранее Лайф приводил слова заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семёнова. Тот заявил, что и в Москве из-за жары могут возникнуть торнадо. Глава Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв добавил, что даты таких явлений невозможно прогнозировать.