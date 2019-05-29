Под Барнаулом арматура влетела в машину рядом с головой водителя

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Под Барнаулом арматура влетела в машину рядом с головой водителя

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Мужчина прямо на месте ЧП заявил, что сегодняшний день может считать своим вторым днём рождения.

В Алтайском крае водитель легковушки чудом остался жив, когда в лобовое стекло его автомобиля прилетел кусок арматуры. Инцидент случился на автотрассе Тальменка — Барнаул.

Кусок железа прошёл буквально в сантиметре от головы мужчины и застрял в подголовнике. Водитель едва успел увернуться. После спасения мужчина опубликовал видео, в котором показал прилетевшую из ниоткуда арматуру, и объявил, что празднует свой второй день рождения.

Сегодня у кого-то День пограничника, а у меня второй день рождения, — комментирует видео счастливчик.

Ранее Лайф сообщал, что ДТП спасло жизни беременной британки и её ребёнка.

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