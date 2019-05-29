Трамп отреагировал на отставку спецпрокурора США Мюллера словами "дело закрыто"

Сам Мюллер заявил, что планирует вернуться к частной жизни после работы в Минюсте.

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на заявление об отставке спецпрокурора Роберта Мюллера словами "дело закрыто". Мюллер ранее долгие месяцы расследовал предполагаемую оппонентами связь действующего президента с российскими спецслужбами.

— Ничего не изменилось... Доказательства были недостаточными, поэтому в нашей стране человек считается невиновным. Дело закрыто! Спасибо, — написал в своём твиттер-аккаунте Дональд Трамп.

Ранее сегодня спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что уходит в отставку после завершения расследования.

Доклад спецпрокурора о возможных связях Трампа с россиянами был опубликован 18 апреля. Глава Минюста США Уильям Барр подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время выборов в 2016 году. При этом он считает, что Москва всё же вмешивалась в предвыборный процесс.