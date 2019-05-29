В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану

Вещество легализировали в медицинских целях, его можно принимать только под контролем лечащих врачей.

В Таиланде власти приняли поправки и уточнения, относящиеся к правилам использования, производства и хранения марихуаны для медицинских целей, сообщают местные СМИ.

Новые изменения разрешат туристам употреблять вещество в медицинских целях. Власти также разрешили экспорт марихуаны из Таиланда и добавили требование, что все употребляющие пациенты должны находиться под наблюдением врачей.

Производство марихуаны разрешается лишь в "особых случаях". Власти Таиланда также напомнили, что употребление вещества разрешается только по медицинским показаниям.

Ранее на Украине также сделали шаг навстречу марихуане. В Раде внесли проект о её легализации.