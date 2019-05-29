В реках по всему миру выявлено большое количество антибиотиков

Наиболее распространённым образцом оказался триметоприм, его частицы найдены на 307 участках.

Учёные из Канады выяснили, что антибиотики, обнаруженные в некоторых районах планеты, могут превышать допустимый безопасный уровень. По данным The Guardian, такие участки находятся рядом со свалками, расположенными рядом со сточными водами.

Как рассказали исследователи, концентрация антибиотиков превысила норму в 300 раз. Исследователи нашли 14 различных видов антибиотиков более чем в 70 странах. Оказалось, что метронидазол, применяемый для борьбы с инфекцией, превысил безопасный уровень с сильным отрывом от остальных. В лондонской Темзе его показатель составил 233 нанограмма на один литр, а в Бангладеш уровень этого антибиотика оказался в 170 раз выше.

Однако самым распространённым образцом оказался триметоприм. Учёные обнаружили его частицы на 307 участках. Чаще всего превышение нормы наблюдалось в африканских и азиатских государствах, особенно в Бангладеш, Кении и Пакистане.

По словам координатора работы по мониторингу научной работы Джона Уилкинсона, такое исследование проводилось впервые. По этой причине выявление большого количества антибиотиков вызвало беспокойство в научной среде.

Ранее сообщалось, что в почве у Нотр-Дама обнаружили повышенное содержание свинца.