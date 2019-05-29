Samsung разработала сверхскоростную зарядку для смартфонов

Устройства будут оснащены USB-контроллерами нового поколения и датчиками определения влажности и перенапряжения.

Samsung представила новое сверхмощное зарядное устройство, которое позволит восполнять заряд на мобильных телефонах, планшетах и ноутбуках в кратчайшие сроки. Об этом сообщается на сайте компании.

Мощность зарядки стандартно составляет 10 ватт, тогда как мощность новинки будет в десять раз больше — 100 ватт.

Устройства Samsung заряжаются медленнее или быстрее, чем нужно, что может уменьшить срок службы аккумулятора. Чтобы решить эту проблему, зарядные устройства будут оснащены USB-контроллерами нового поколения и датчиками определения влажности и перенапряжения. Это позволит устройствам обмениваться данными с гаджетом.

Также в новые зарядные устройства встроили чип с функцией хранения ключа безопасности, кодирования и декодирования данных устройства.

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