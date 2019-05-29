Порошенко просил США помочь ему на выборах президента

Как отметили в американской администрации, Вашингтон "не выбирает людей, а поддерживает политику".

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что экс-президент Незалежной Пётр Порошенко жаловался на недостаточное оказание Вашингтоном помощи в ходе президентских выборов.

— Наш ответ был — мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику, — пояснил Волкер, выступая в Вашингтоне.

По его словам, США готовы работать с любым избранным лидером Украины. Он отметил, что Вашингтон выступает за укрепление демократии, проведение реформ, ориентацию страны на Запад, продолжение борьбы с коррупцией.

На следующий день после второго тура украинских выборов Волкер писал в "Твиттере", что американский лидер Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой.