Волкер: Решение о переговорах Трампа и Зеленского пока не принято

Читайте также

Волкер: Решение о переговорах Трампа и Зеленского пока не принято

83

Коллаж © LIFE. Фото © Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко, © Flickr/ Gage Skidmore

Администрация США уверена в необходимости продолжать взаимодействие с Украиной, в том числе на президентском уровне.

Вашингтон пока не принял окончательного решения о проведении в ближайшее время встречи или телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и новым украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Обсуждали это с президентом Трампом после нашего возвращения. Пока решение, в каком формате они [переговоры] пройдут, не принято. Администрация США уверена в необходимости продолжать взаимодействие с Украиной, в том числе на президентском уровне, — ответил Волкер на вопрос о возможности беседы или встречи президентов в течение лета.

Перед этим Волкер рассказал, что Порошенко просил США помочь ему на выборах президента.

Напомним, сразу после выборов на Украине американский лидер Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×