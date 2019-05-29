20 паломников погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Мексике — видео

Как минимум 20 человек погибли, ещё 18 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения фуры и пассажирского автобуса в мексиканском штате Веракрус. Об этом сообщает газета Proceso.

По информации журналистов, на извилистой горной дороге у грузовика отказали тормоза и он врезался в едущий навстречу автобус, который после этого перевернулся и загорелся.

#AlertaRoja: Grave accidente automovilístico en la carretera Puebla- Veracruz deja más de 15 muertos. pic.twitter.com/9zL405VNMM — De Peso (@DePeso_) 29 мая 2019 г.

Автобус выгорел полностью, часть его пассажиров погибла на месте. Отмечается, что в этом районе часто происходят ДТП с грузовыми автомобилями из-за сложности дорожной обстановки.

Grave accidente ocurrió en la autopista Puebla-Veracruz, en el km 245 en Maltrata; un tractocamión acoplado a semiremolque, perdió el control en sus frenos, e impacto contra un autobús que se dirigía a Chiapas, dejo al menos una decena de muertos, y 40 heridos.



📸: Cortesía pic.twitter.com/PcEaKYq28j — Periodismo Píxel (@pixelperiodismo) 29 мая 2019 г.

Как рассказали выжившие, на борту транспортного средства находились паломники из южного штата Чьяпас.