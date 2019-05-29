Uber начнёт блокировать пассажиров с низким рейтингом

Новые правила отказа клиентам в поездках будут введены на территории США и Канады.

Компания Uber будет отключать от системы пассажиров, имеющих нарекания со стороны зарегистрированных водителей. Об этом сказано в сообщении в блоге руководителя отдела глобального бренда и инициатив Uber Кейт Паркер.

Нововведение коснётся США и Канады.

— Уважение — это улица с двусторонним движением, как и ответственность, — сказала Паркер.

Она напомнила, что водители уже давно оцениваются на основе такого рейтинга. Однако Uber предполагает, что лишь небольшое число пассажиров отключат от системы.

Паркер не обозначила конкретный уровень, который будет считаться допустимым для блокировки пассажиров. Для водителей такой порог составил 4,6 балла для США.

Uber станет первым сервисом такси с такой системой. Однако рейтинги уже давно играют большую роль в секторе сферы услуг. Поэтому для стимулирования сотрудников "Яндекс. Такси" открывает программу поощрения водителей.