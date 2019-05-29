Полицейская погоня с лобовым ДТП произошла в Новой Москве — видео

Читайте также

Полицейская погоня с лобовым ДТП произошла в Новой Москве — видео

153

Полицейская погоня завершилась лобовым столкновением двух легковых автомобилей в городе Московский в Новой Москве. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как стало известно Лайфу, патрульный автомобиль начал преследование подозрительной машины в Проектируемом проезде 5259. Спустя какое-то время нарушитель выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в белый Ford.

Из-за чего началось преследование, не сообщается. По словам очевидцев, все пассажиры живы, возможно, есть незначительные травмы. В настоящий момент нарушитель задержан.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×