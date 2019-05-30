Савченко намерена участвовать в выборах в Верховную раду

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что вместе со своим политическим движением планирует принять участие в досрочных парламентских выборах, инициированных новым президентом страны Владимиром Зеленским.

— "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в политических выборах, — заявила Савченко в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос ведущего.

Она также добавила, что точный состав партии будет оглашён позже, после собрания. Конкретную дату Савченко не смогла назвать, но отметила, что, согласно законодательству, это должно случиться не позднее 10 июня.

— Что касается того, какая это будет команда, вы увидите после собрания, вы увидите открытые списки, и я смогу пояснить за каждого и защитить всех, кто будет стоять рядом со мной, передо мной и за мной, — сказала она.

Напомним, с 23 мая на Украине вступил в силу указ президента Зеленского о роспуске Верховной рады, 21 июня должны состояться досрочные парламентские выборы.