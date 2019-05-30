Духовный лидер Ирана заявил о невозможности переговоров Тегерана и Вашингтона

Он призвал применять "инструменты давления" на США, в частности научные и ядерные.

Духовный лидер и руководитель Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоров между Тегераном и Вашингтоном не будет, поскольку они не принесут ничего, кроме вреда.

Об этом он сказал на встрече в столице Ирана с представителями высшего образования и науки ИРИ, сообщает телеканал PressTV.

— Мы ранее заявляли, что не будем проводить переговоры с Америкой, так как переговоры не несут никакой пользы и причиняют вред, — сказал он.

Такое заявление последовало после того, как лидер Ирана Хасан Роухани заявил, что переговоры могут состояться, если США будут соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Духовный лидер также призвал применять "инструменты давления" на США, в частности научные и ядерные.

— Стратегия, которой мы должны придерживаться, состоит в использовании средств давления, которыми мы располагаем, — объяснил он.

Хаменеи также пригрозил, что в случае необходимости они будут готовы обратиться к военной силе.

Сейчас у США и Ирана напряжённые отношения, и это привело к обострению политической обстановки в Персидском заливе. Однако американский лидер заявил, что готов к переговорам.