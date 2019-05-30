В Будапеште опрокинулся катер с десятками пассажиров на борту

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В Будапеште опрокинулся катер с десятками пассажиров на борту

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Пользователи социальных сетей сообщают, что 12 человек пропали без вести в результате инцидента.

Прогулочный катер, на борту которого было несколько десятков человек, опрокинулся на Дунае, в центре столицы Венгрии Будапешта. Об этом информирует Рейтер.

Сообщается, что в настоящее время ведутся спасательные работы. Других подробностей ЧП пока не приводится.

Как пишут пользователи социальных сетей, 12 человек пропали без вести в результате инцидента.

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