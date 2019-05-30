Арестованы предполагаемые похитители бизнесмена в Саратовской области

Мужчины скрылись от полицейской погони, но были задержаны при попытке покинуть город на попутках.

Трое жителей Волгограда, подозреваемые в похищении бизнесмена из Саратовской области, были заключены под стражу. Четвёртый сообщник объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации правоохранителей, 25 мая 36-летний житель Волгограда с тремя сообщниками, в масках и полицейской форме, похитили директора местного предприятия по продаже и хранению зерна. Связали ему руки, набросили куртку на голову и усадили на заднее сиденье.

Скрыться преступникам не удалось, их догнал экипаж ДПС, но все четверо подозреваемых успели скрыться в ближайшем лесопарке. Трое из них были задержаны позднее при попытке уехать в Волгоград на попутном авто.

— По ходатайству следственного органа судом в отношении 21-, 22- и 24-летнего жителей Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четвёртый злоумышленник объявлен следователями СК в федеральный розыск. Его розыск продолжается, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Арестованные обвиняются по ст. 126 УК РФ "Похищение человека", им грозит до 12 лет лишения свободы.