Принят закон о снижении госпошлины за временный вывоз культурных ценностей

Документ устанавливает предельный размер госпошлины в размере пяти тысяч рублей за выдачу соответствующего разрешения.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который снижает размер государственной пошлины за выдачу разрешения на временный вывоз культурных ценностей, а также освобождает от этой пошлины музыкантов, временно вывозящих из России струнные инструменты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает предельный размер госпошлины в размере пяти тысяч рублей за выдачу заключения на временный вывоз ценностей, в том числе при продлении срока вывоза. Сейчас пошлина за выдачу заключения составляет 0,01% страховой стоимости временно вывозимых культурных ценностей.

Также предусмотрено освобождение от уплаты госпошлины физлицами за выдачу заключения на временный вывоз струнных музыкальных инструментов или смычков, в том числе при продлении срока их вывоза.

Основанием для предоставления льготы будет документ, подтверждающий цель поездки.

Закон вступает в силу через месяц со дня опубликования.