В Сети отреагировали на возвращение Саакашвили на Украину

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В Сети отреагировали на возвращение Саакашвили на Украину

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Фото © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Бывшего губернатора Одесской области встретили в киевском аэропорту с караваем в среду, 29 мая.

Пользователи Сети прокомментировали возвращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину.

Летел, наверное, быстрее самолёта. Что же его так тянет в Киев? — поинтересовался один из пользователей.

Цирк собирается! — присоединился другой.

Малыш! Он обещал вернуться — и он прилетел! Встречайте, Карлсончик вернулся, — пошутил ещё один.

28 мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ об "исключении положения об утрате Саакашвили гражданства Украины". На следующий день, 29 мая, он вернулся в страну, где ранее был губернатором Одесской области. В аэропорту его встретили караваем.

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