В Сети отреагировали на возвращение Саакашвили на Украину

Пользователи Сети прокомментировали возвращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину.
— Летел, наверное, быстрее самолёта. Что же его так тянет в Киев? — поинтересовался один из пользователей.
— Цирк собирается! — присоединился другой.
— Малыш! Он обещал вернуться — и он прилетел! Встречайте, Карлсончик вернулся, — пошутил ещё один.
28 мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ об "исключении положения об утрате Саакашвили гражданства Украины". На следующий день, 29 мая, он вернулся в страну, где ранее был губернатором Одесской области. В аэропорту его встретили караваем.
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