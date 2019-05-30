Россияне с ВИЧ и гепатитом С теперь смогут усыновлять детей

Ранее норма, не позволявшая стать усыновителями людям, страдающим от тяжёлых заболеваний, была признана неконституционной.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий детям оставаться в семье, где есть тяжёлые больные, если это в их интересах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ направлен на приведение законодательства в соответствие с решением Конституционного суда РФ от 20 июня 2018 года, согласно которому норма, не позволявшая стать усыновителями людям, страдающим от тяжёлых заболеваний, была признана неконституционной.

Согласно документу, усыновить ребёнка теперь могут люди, больные туберкулёзом, психическими расстройствами, наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом, а также с заболеваниями и травмами, приведшими к инвалидности I группы, и онкологические заболевания.

Согласно новому закону, теперь при вынесении решения об усыновлении суд может отступать от ограничений, связанных с указанными заболеваниями, если ребёнок уже проживает в этой семье и усыновление в его интересах.

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