Путин подписал закон о праве иностранцев заключать контракт на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает иностранцам заключать контракт на военную службу только один раз и сроком на один год. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону, иностранные граждане могут воспользоваться правом заключить контракт о прохождении военной службы в ВС России на следующих должностях: солдат, матрос, сержант, старшина. Кроме того, граждане других стран могут работать в спасательных воинских формированиях только один раз.
Заключить контракт могут только те иностранцы, которые находятся законно на территории России. Однако другие положения этого закона не исключают возможности подписать контракт о прохождении военной службы ещё раз после завершения первого срока.
Право заключить очередной контракт может появиться у иностранца только в том случае, если он получит российское гражданство.
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