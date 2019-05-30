Посольство РФ в курсе инцидента с прогулочным катером в Будапеште

Информации о пострадавших в результате произошедшего россиянах на данный момент нет.

Budapest tourist boat capsizes with three dead and 16 missing. https://t.co/3bfluf8xwg pic.twitter.com/v7qtx1pQeh — US Breaking News (@breakingnewsma) May 29, 2019

Посольство РФ в Венгрии в курсе инцидента с опрокидыванием прогулочного катера в Венгрии, однако от официального комментария воздержится до выяснения всех обстоятельств ЧП. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Катер опрокинулся на Дунае в среду вечером напротив венгерского парламента в Будапеште. На его борту было около 35 человек, известно о троих погибших, еще 16 пропали без вести. Были ли на борту россияне, пока не сообщается.