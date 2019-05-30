Посольство РФ в курсе инцидента с прогулочным катером в Будапеште

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Посольство РФ в курсе инцидента с прогулочным катером в Будапеште

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Информации о пострадавших в результате произошедшего россиянах на данный момент нет.

Посольство РФ в Венгрии в курсе инцидента с опрокидыванием прогулочного катера в Венгрии, однако от официального комментария воздержится до выяснения всех обстоятельств ЧП. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Катер опрокинулся на Дунае в среду вечером напротив венгерского парламента в Будапеште. На его борту было около 35 человек, известно о троих погибших, еще 16 пропали без вести. Были ли на борту россияне, пока не сообщается.

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