Специалисты не фиксировали ядерной активности на территории РФ

Каких-либо нештатных ситуаций, связанных с испытаниями ядерного оружия, на территории России зафиксировано не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подготовительную комиссию Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ).

— Система мониторинга ОДВЗЯИ работает в обычном режиме и не фиксировала каких-либо необычных событий. ОДВЗЯИ уверена в способности системы мониторинга фиксировать ядерные испытания в соответствии с положениями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что система мониторинга работает эффективно, соответственно ядерные испытания, проводись они на самом деле, никак не смогли бы остаться незамеченным для оборудования: это более 300 станций по всему миру.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был открыт для подписания в Нью-Йорке 24 сентября 1996 г. К настоящему моменту его подписали 184 государства и 167 ратифицировали. Из стран, обладающих ядерным оружием, документ был подписан Россией, Великобританией и Францией, подписан но не ратифицирован США, Китаем, Египтом и Израилем. Не подписали договор Индия, КНДР и Пакистан.

К текущему моменту документ так и не вступил в силу, поскольку не был подписан всеми странами, ратифицировавшими его, поэтому была создана подготовительная комиссия, основная задача которой — максимально содействовать вступлению договора в силу.

Ранее Лайф сообщал, что США обвинили Россию в несоблюдении моратория на испытание ядерных вооружений.