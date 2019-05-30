Король Нидерландов пригласил Трампа в страну

Американский президент получил приглашение, однако пока не ясно, состоится ли визит.

Король Нидерландов Виллем-Александер отправил приглашение американскому президенту Дональду Трампу посетить страну, сообщает De Telegraaf со ссылкой на Информационную службу правительства Нидерландов.

— Трамп приглашён для участия в памятных мероприятиях в городе Тернёзен по случаю 75-летия Битвы за устье Шельды, — информирует издание.

Направив приглашение Трампу, король поставил себя в неудобное положение, поскольку шансы на визит американского президента невелики, отмечает издание. Как правило, монарх высылает приглашение, только когда есть основания полагать, что визит состоится.

Американский посол в Нидерландах подтвердил, что Трамп получил приглашение, однако отказался от комментариев по поводу реальной возможности визита.

Нидерланды предполагали, что президент навестит страну в рамках саммита по предпринимательству, который будет проходить на следующей неделе.

Ранее Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Японию.