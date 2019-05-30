Косачёв: США обвиняют Россию в том, что намереваются сделать сами

Сенатор напомнил, что необоснованные обвинения из уст Вашингтона "стали уже абсурдной "нормой" в международных отношениях".

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв полагает, что к заявлению директора Разведывательного управления Минобороны США Роберта Эшли о возможном проведении Россией ядерных испытаний необходимо отнестись со всей серьёзностью. Он считает, что такие обвинения могут означать планы Вашингтона нарушить мораторий на проведение этих испытаний.

Сенатор пояснил, что дело не в том, что обвинения будто бы обоснованные — РФ с конца 1980-х соблюдает мораторий на испытания в рамках договора, "который США так и не ратифицировали, что не мешает им обвинять других в его несоблюдении".

Косачёв добавил, что необоснованные обвинения из уст Вашингтона "стали уже абсурдной "нормой" в международных отношениях".

— Такого рода заявления являются индикатором того, что именно США хотят нарушить либо совершить иные вероломные действия. Так, обвинения в адрес Ирана предшествовали выходу Вашингтона из соглашения по ядерной программе. Голословные претензии к Москве по ракетам малой дальности также стали поводом для выхода из договора по РСМД. А фейки, поставляемые "Белыми касками", о якобы применении Дамаском химического оружия также использовались как повод для ракетных атак по сирийским объектам, — отметил Косачёв.

По мнению сенатора, США считают себя вправе выполнять почти любые действия — "от выхода из договора до прямой агрессии".

— Даже прямая ложь сходит [Вашингтону] с рук прежде всего потому, что любой тезис сразу получает почти безоговорочную поддержку их союзников, превращаясь в коллективную позицию НАТО, которую на Западе принято считать "мнением международного сообщества", — указал член Совфеда.

Напомним, директор Агентства военной разведки США генерал Роберт Пол Эшли-младший заявил об уверенности Пентагона в том, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания.