Собянин заявил, что Москва поможет в реставрации Донского монастыря

Во время осмотра хода реставрационных работ Донского монастыря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выделит дополнительные средства из городского бюджета для ускорения работ по восстановлению облика восьми башен и 14 прясел (участков крепостной стены между двумя башнями).

— Сделано многое, но предстоит ещё немало. Сейчас с владыкой (наместником монастыря — прим. Лайфа) говорили о том, что нужно ускорить реставрацию стен, башен, главного собора, в восстановлении которых будет активно помогать город, — сказал мэр.

Он также выразил надежду, что свой финансовый вклад в реставрацию внесут и "частные инвесторы". К настоящему моменту уже были восстановлены 23 надгробия в монастырском некрополе, на очереди ещё семь. Также на территории монастыря полным ходом идёт реставрация духовной семинарии XVIII–XIX, а также бани XVIII века. Окончание работ планируется о конца 2019 года.