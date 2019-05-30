Космонавты Овчинин и Кононенко забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Основной задачей россиян было установить поручень для перехода между малым модулем "Поиск" и блоком "Заря".

В ходе работы в открытом космосе россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин сняли полотенце, забытое 10 лет назад на внешней стороне МКС. Ткань не испортилась, и теперь полотенце будет доставлено на Землю для изучения.

Первоначально предполагалось, что космонавты заберут забытую вещь в середине маршрута, но они решили сделать это по ходу движения. Полотенце они положили в специальный контейнер.

Программа космонавтов в открытом космосе оказалась насыщенной. Они очистили иллюминаторы модуля "Поиск" и забрали пробы-мазки с поверхности МКС, сняли измерительные блоки эксперимента "Обстановка". Основной их работой было установить поручень для перехода между малым модулем "Поиск" и блоком "Заря".

Свой выход в космос россияне посвятили Алексею Леонову, ставшему первым человеком, вышедшим за борт корабля в космическое пространство.