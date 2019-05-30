Зеленский назначил нового главу службы безопасности президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Донца начальником службы безопасности, сообщается на сайте лидера государства.
— Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника управления — начальником Службы безопасности президента Украины, — сказано в сообщении.
Как сообщают СМИ, Донец был охранником украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Ранее эту должность занимал Юрий Фёдоров, который был уволен 3 мая 2019 года бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
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