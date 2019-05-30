Мигранты искали лучшей жизни во Франции, но оказались на Украине

По словам самих нелегалов, они "сильно удивились", когда украинские пограничники смогли их обнаружить.

Двое нелегальных переселенцев из Бангладеш хотели попасть во Францию в прицепе фуры, однако их "удивлению и растерянности" не было предела, когда вместо bonjour они услышали "привітання" Пограничной службы Украины.

По данным украинских силовиков, на пункте пропуска Дьяково в Закарпатье был остановлен грузовик с иностранными номерами с гражданином Сербии за рулём. В ходе осмотра пограничники обратили внимание, что тент прицепа был повреждён.

Заглянув внутрь, они обнаружили двух "пассажиров" азиатской наружности, которые признались, что являются гражданами Бангладеш и намеревались в прицепе попасть на территорию Сербии, чтобы оттуда перебраться во Францию.

Начата проверка всех обстоятельств, по итогам которой мигранты будут привлечены к ответственности за попытку нелегального пересечения границы, а после этого будут переданы румынским властям в соответствии с Соглашением о реадмиссии.