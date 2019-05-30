Путин подписал закон, разрешающий россиянам голосовать по месту пребывания

Документ также даёт избиркомам возможность обращаться в компетентные органы для проверки кандидатов в члены избирательной комиссии.

Закон, который позволяет голосовать на региональных выборах не по месту жительства, а по месту пребывания, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Для голосования россиянину необходимо зарегистрироваться не менее чем за три дня до выборов. Для участия в выборах он должен будет подать заявление о включении в список избирателей или участников референдума. Также закон определяет порядок включения в списки избирателей граждан, работающих вахтовым методом.

Кроме того, закон даёт избиркомам возможность обращаться в компетентные органы для проверки кандидатов в члены избирательной комиссии. По итогам обращения органы МВД РФ будут должны предоставить данные о судимостях или уголовном преследовании кандидата.