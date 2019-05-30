Ребёнка, весившего менее 250 граммов при рождении, выходили в США

Малышка Сайби (настоящее имя скрыто) стала самым маленьким новорождённым, которого удалось спасти.

Медики из больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего на протяжении пяти месяцев выхаживали новорождённую девочку, весившую при рождении 245 граммов. Об этом сообщает больничная пресс-служба.

Как следует из сообщения, ребёнок родился по решению медиков в декабре 2018 года на 23-й неделе, на три месяца раньше положенного срока. Причиной для такого решения послужили осложнения в организме матери, из-за которых ребёнок в утробе не набирал вес, что грозило также серьёзными последствиями для материнского организма.

Малышка Сайби (имя изменено по просьбе семьи) весила меньше четверти килограмма и была размером с "детскую коробку сока", она была помещена в специальный инкубатор и находилась под непрерывным наблюдением врачей.

Спустя пять месяцев пребывания в отделении интенсивной терапии новорождённая таки вернулась в семью, к этому моменту её вес составлял уже пять фунтов (2,2 килограмма). Сообщается, что состояние малышки нормализировалось, её здоровью ничего не угрожает.

Ранее Лайф рассказывал, что британские врачи выходили ребёнка, который весил меньше 350 граммов при рождении.