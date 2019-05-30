В России принят закон о доступе родственников в реанимацию

Теперь Минздрав утвердит общие требования к организации посещения пациентов при оказании им медпомощи стационарно.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации предоставлять доступ в реанимацию родственникам пациентов. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Законом устанавливается обязанность медучреждения "предоставлять возможность родственникам и другим членам семьи или законным представителям посещать пациента в медицинской организации, в том числе в её структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий".

Согласно закону, Минздрав утвердит общие требования к организации посещения пациентов при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях.