Епифаний заявил, что изданные Киевским патриархатом документы недействительны

Филарет продолжал издавать указы от имени несуществующей раскольнической церкви.

Православная церковь Украины признала незаконными все указы раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата, которые были изданы после обретения автокефалии. Соответствующий указ митрополита Епифания размещён на сайте организации.

В указе Епифаний отмечает, что УПЦ КП перестала существовать после Объединительного собора 15 декабря прошлого года, где раскольнические церкви Украины объединились в одну новую структуру. Перерегистрация официально была окончена 30 января этого года.

Согласно постановлению синода "новой церкви", бывший глава УПЦ КП, почётный патриарх Филарет должен был руководить Киевской епархией. Но он продолжал издавать указы от имени несуществующей раскольнической церкви. Епифаний аннулировал их "в связи с обнародованием от имени руководства религиозного объединения, прекратившего свою деятельность, не действующих документов, вносящих смуту в среду клира города Киева, во избежание дальнейших нарушений канонов и Устава Церкви".

24 мая Епифаний заявил, что синод ПЦУ не смог убедить Филарета, что его церкви больше нет. Почётный патриарх единственным из присутствующих отказался присягнуть на верность уставу.