Пушков напомнил Зеленскому о делах поважнее, чем есть шаурму

Сенатор подчеркнул, что эти слова больше похожи на юмористическое выступление, не приближающее страну к решению внутренних проблем.

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал призыв украинского лидера Владимира Зеленского есть шаурму, адресованный политикам с напряжённым рабочим графиком.

По словам сенатора, эти слова больше похожи на юмористическое выступление, не приближающее страну к решению внутренних проблем.

— Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее, чем разбираться с долгами или Донбассом. Но на этом президентство не выстроить, — заявил сенатор в своём твиттере.

Совет Зеленского политикам есть шаурму звучит, конечно, занятно, словно прямо с юмористического концерта, но ни к чему не приближает Украину. Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее, чем разбираться с долгами или Донбассом. Но на этом президентство не выстроить. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 29, 2019

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с надкусанной шаурмой и посоветовал другим политикам не пренебрегать этим блюдом.

Ранее Зеленский поздравил жителей Киева с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы около метро.