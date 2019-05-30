Пушков напомнил Зеленскому о делах поважнее, чем есть шаурму

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал призыв украинского лидера Владимира Зеленского есть шаурму, адресованный политикам с напряжённым рабочим графиком.
По словам сенатора, эти слова больше похожи на юмористическое выступление, не приближающее страну к решению внутренних проблем.
— Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее, чем разбираться с долгами или Донбассом. Но на этом президентство не выстроить, — заявил сенатор в своём твиттере.
Совет Зеленского политикам есть шаурму звучит, конечно, занятно, словно прямо с юмористического концерта, но ни к чему не приближает Украину. Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее, чем разбираться с долгами или Донбассом. Но на этом президентство не выстроить.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 29, 2019
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с надкусанной шаурмой и посоветовал другим политикам не пренебрегать этим блюдом.
Ранее Зеленский поздравил жителей Киева с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы около метро.
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