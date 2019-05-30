В Конгрессе США рассуждают над импичментом Трампа

Председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер рассказал, что в Конгрессе США могут начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, сообщает РИА "Новости".
— Все варианты рассматриваются, и ничего нельзя исключать, — заявил Надлер, отвечая на вопрос о начале процедуры.
Он также подчеркнул, что конгресс не может оставить без внимания преступления, ложь и "другие нарушения президента Трампа".
— Так мы и поступим. Не сомневайтесь: никто, даже президент, не выше закона, — добавил Надлер.
Президенту США Дональду Трампу не раз грозили импичментом. Однако сейчас этот вопрос решительно набирает обороты. Так, петицию об отставке американского лидера подписало свыше 10 млн человек.
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