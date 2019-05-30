Джулиана Ассанжа перевели в тюремную больницу

Представители WikiLeaks написали в твиттере организации, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло британской тюрьмы Белмарш.
— WikiLeaks серьёзно обеспокоена состоянием здоровья основателя Джулиана Ассанжа, он был переведён в медицинское отделение тюрьмы Белмарш, — уточняется в тексте.
В организации указали, что здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет нахождения в эквадорском посольстве в условиях, которые "несовместимы с базовыми правами человека".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени