Джулиана Ассанжа перевели в тюремную больницу

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Джулиана Ассанжа перевели в тюремную больницу

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Фото © AP Photo / Matt Dunham

Здоровье основателя WikiLeaks значительно ухудшилось после семи лет нахождения в эквадорском посольстве.

Представители WikiLeaks написали в твиттере организации, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло британской тюрьмы Белмарш.

WikiLeaks серьёзно обеспокоена состоянием здоровья основателя Джулиана Ассанжа, он был переведён в медицинское отделение тюрьмы Белмарш, — уточняется в тексте.

В организации указали, что здоровье Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет нахождения в эквадорском посольстве в условиях, которые "несовместимы с базовыми правами человека".

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