Вместо напутствия выпускники вуза услышали от Клинтон обвинения в адрес Трампа

Значительную часть своей "напутственной" речи в Хантерском колледже Нью-Йорка Хиллари посвятила критике руководства страны.

Бывший госсекретарь и соперник Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года в США Хиллари Клинтон обвинила президента в подрыве американских законов и демократии, а также в бездействии во время "российского вмешательства" в предвыборную гонку.

— То, что мы увидели от администрации, это полный отказ осудить иностранную державу, которая напала на нашу демократию, или предпринять даже самые основные шаги для защиты наших систем голосования в будущем, — сказала она во время выступления на выпускной церемонии Хантерского колледжа в Нью-Йорке.

Hillary Clinton: "What we've seen from the administration is the complete refusal to condemn a foreign power who attacked our democracy or to take even the most basic steps to protect our voting systems for the future." pic.twitter.com/2FxlTGq4gH — The Hill (@thehill) 30 мая 2019 г.

Она добавила, что, хоть на улицах американских городов "нет танков", в стране происходит самое настоящее "нападение на принцип верховенства права и фундаментальные основы нашей демократии".

Её слова прозвучали на фоне заявления спецпрокурора США Роберта Мюллера, который два года безуспешно расследовал связь России и результатов президентских выборов в США в 2016 году и накануне объявил об уходе в отставку.

Хотя в комментариях относительно доклада глава Минюста США Уильям Барр подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время выборов в 2016 году, он заявил, что РФ всё-таки вмешивалась в выборы.