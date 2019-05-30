СМИ сообщили о двукратном повышении цен на плацкарт

Теперь для россиян на 100% дороже из Москвы доехать в Калининград, на 97% — добраться до Адлера, на 93% — попасть в Томск из Новосибирска.

В России резко увеличилась стоимость билетов в плацкартные вагоны. Рост цен сильно сказался на поездках граждан, планирующихся в июне и июле. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации общественных организаций страны, теперь для россиян на 100% дороже из Москвы доехать в Калининград, на 97% — добраться до Адлера, на 93% — попасть в Томск из Новосибирска.

Впрочем, по данным издания, в Федеральной пассажирской компании рост цен отрицают и называют ошибочными приведённые данные.