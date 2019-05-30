Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе

Украинская генпрокуратура признала незаконными боевые действия ВСУ в Донбассе, сообщил адвокат экс-главы Генштаба армии Украины Олег Животов.

— Эксперты выяснили, что, согласно статье 17 Конституции Украины, ВСУ не могут быть задействованы в конфликте внутри страны. Они предназначены лишь для отражения внешней агрессии, — пояснил Животов.

Как указал адвокат, есть документальное подтверждение тому, что ВСУ нарушали закон, пребывая в Донбассе.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины длится уже более пяти лет и унёс жизни десятка тысяч человек, в том числе и мирных граждан. Для недопущения продолжения кровопролития был разработан и принят конфликтующими сторонами — Украиной и народными республиками Донбасса — комплекс минских договорённостей. Однако Киев так и не приступил к выполнению пунктов договора, вместо этого обвиняя Россию во вмешательстве в конфликт. При этом до сих пор никаких доказательств своих обвинений украинские власти предоставить не смогли.