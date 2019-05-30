Турция пообещала разместить истребители F-35 вне зоны покрытия С-400

Турция собирается разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов С-400, закупленных Анкарой. Об этом рассказал посол Турции в США Сердар Кылыч.

— С-400 и F-35 разместят в двух конкретных районах Турции, и F-35 не будут находиться в зоне покрытия С-400, — приводит его слова РИА "Новости".

Кылыч указал, что возмущение Вашингтона из-за закупки российских систем ПВО не очень понятно, поскольку израильские F-35 постоянно летают над Сирией, где также базируются российские ЗРК.

По словам дипломата, к работе на С-400 будут допускаться только турецкие военные.

Напомним, власти Турции сообщили о закупке ЗРК С-400 у России. Однако США препятствуют этому решению, так как Анкара участвует в программе по истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно. В данный момент турецкие военные проходят обучение по работе с С-400.