Медики научили нанороботов искать и убивать раковые клетки в организме человека

В отличие от прошлых подобных разработок, новинка способна сама перемещаться по кровеносным сосудам в любом направлении без внешнего воздействия.

Пока медики со всего мира разрабатывают всё новые и новые препараты для борьбы с раковыми заболеваниями, им на помощь в битве с онкологией подключились инженеры Университета Нового Южного Уэльса, разработавшие "наносубмарины", которые способны сами доставлять лекарства прямо в поражённые раком клетки.

Как говорится на сайте университета, сама по себе идея использовать нанороботов для доставки лекарств прямо в поражённые органы не нова. Однако во всех прошлых разработках находящиеся в крови нанодрузья человека управлялись извне при помощи магнитного излучения или иного воздействия.

Новые же "субмарины", как их прозвали сами разработчики, способны самостоятельно перемещаться по телу человека при помощи наномоторов и доставлять лекарства в поражённые раком органы. Принцип их работы действительно похож на тот, что используют настоящие подводные лодки: покрытие роботов реагирует на изменение pH-среды и втягивает или выпускает пузырьки газа для погружения и всплытия.

Как рассказали разработчики, хотя их работа открывает новые перспективы и возможности для борьбы с раком и другими заболеваниями, лечение которых связано с приёмом лекарств, говорить о широком применении пока рано, ведь разработка находится на довольно раннем этапе создания.