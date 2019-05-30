В России предложили ввести единое оформление для сигаретных пачек

По словам инициаторов идеи, пачки сигарет сегодня бывают самые разные, и смысл в этом один — привлечение внимания.

Общественное движение "Трезвая Россия" попросило Правительство РФ установить единые требования к упаковке сигарет, чтобы все продающиеся в стране пачки сигарет были единого цвета и размера. Инициатива направлена в Минпромторг и Минздрав, сообщает РИА "Новости".

Как следует из доклада "Трезвой России", который приводит агентство, такие меры действуют в Австралии, которая первой в мире в 2012 году приняла закон о единообразном оформлении сигаретных пачек. На сегодняшний день все они — в одном оливково-зелёном цвете, с фотографиями последствий курения табака и названиями марок мелким шрифтом.

Эта мера, по словам представителей "Трезвой России", предлагается для того, чтобы уменьшить воздействие рекламы на покупателей сигарет и потенциальных потребителей, в особенности детей.

— Необходимо качественно навести порядок в этой сфере, обеспечить психологическую защиту детей от воздействия табачного маркетинга и рекламы. Унифицированная пачка сигарет... внесёт свой вклад. Мы видим, что пачки сигарет сегодня бывают разные: ярко-красные, золотистые, и смысл в этом один — привлечение внимания, — заявил глава "Трезвой России" Султан Хамзаев.

Он выразил уверенность, что благодаря такому ограничению можно сократить уровень потребления табачной продукции среди действующих потребителей и уменьшить количество новых.