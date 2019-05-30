Латвийский депутат напомнил, как новый президент поступил с русскими

Парламентарий иронично отмечает, что в Латвии "хороший русский" должен если и не хотеть стать латышом, то как минимум ограничить проявление своей "негосударственной" идентичности.

Депутат латвийского сейма Борис Цилевич напомнил в своём фейсбуке о том, что избранный президент Латвии Эгилс Левитс принимал участие в написании Конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закреплена дискриминация нацменьшинств.

По словам Цилевича, пост президента стал для Левитса "заслуженным призом" за преамбулу, где закреплён оруэлловский принцип: все животные равны, но некоторые равнее других. Депутат считает, что за это "национально настроенные" политики бесконечно благодарны избранному президенту.

Цилевич отметил, что преамбула главного закона республики подразумевает, что лояльность нацменьшинств проявляется не в уплате налогов, соблюдении законов и добросовестной работе на благо государства, а в "стремлении ассимилироваться".

Грубо говоря, как иронично отмечает Цивелев, "хороший русский" должен если и не хотеть стать латышом, то как минимум ограничить проявление своей "негосударственной" идентичности собственной спальней и "национально-культурными обществами", и уж точно не требовать от властей страны учёта этой идентичности и отражения культурного разнообразия в сфере госуправления (например, использования языков меньшинств в регионах, населённых этими меньшинствами).

Напомним, 29 мая в результате открытого голосования Сейм Латвии избрал Левитса Эгилса новым президентом страны. Его поддержал 61 депутат.

Перед этим в отставку вынужденно ушёл мэр Риги, выступающий в поддержку русскоязычных жителей Латвии.