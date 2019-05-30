Шойгу в Японии возложил цветы к могиле советского разведчика Рихарда Зорге

Глава Минобороны РФ в Токио примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных министерств двух стран в формате "2+2".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и члены российской делегации возложили цветы к могиле легендарного разведчика СССР Рихарда Зорге, расположенной на кладбище "Тама" в Токио.

Шойгу прибыл в японскую столицу с рабочим визитом накануне. Сегодня он примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных министерств двух стран в формате "2+2" и проведёт двусторонние переговоры с главой Минобороны Японии Такэси Ивая.

В повестку дня диалога Москвы и Токио включены вопросы глобальной и региональной безопасности и военно-политической обстановки. Также будут затронуты темы состояния и перспектив взаимодействия в военной области.

Рихард Зорге — выдающийся разведчик ХХ века. Резидент разведки СССР в Японии (1933–1941 годы), посмертно — герой СССР. Он родился 4 октября 1895 года в городе Сабунчи Бакинской губернии Российской империи. Казнён в Токио, Японская империя, 7 ноября 1944 года.