Турецкие врачи рассказали, как провести отпуск без осложнений

В первую очередь россиянам в принципе стоит почаще мыть руки, находясь на отдыхе в Турции, особенно перед едой.

Российские туристы, предпочитающие турецкие курорты для проведения летнего отдыха, легко могут испортить себе впечатления от него, если не будут соблюдать несколько простых правил, рассказала кандидат медицинских наук из клиники ASV Yasam в Анталье Анастасия Аскер.

— На отдыхе в Турции необходимо соблюдать правила личной гигиены и рекомендации по профилактике энтеровирусной инфекции. Для этого туристам надо тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, возвращения с улицы, — приводит её слова РИА "Новости".

Причём, по словам доктора, россиянам в принципе стоит почаще мыть руки, находясь на отдыхе в Турции, особенно перед едой, поскольку здесь очень агрессивная и очень непривычная для российских туристов микрофлора, по этой же причине Аскер не рекомендует закармливать детей большим количеством свежих овощей и фруктов, ведь они могут вызвать острую кишечную инфекцию.

— Не стоит употреблять спиртные напитки возле бассейна, оставлять на солнце еду из баров и ресторанов. Обязательно ношение головных уборов во избежание солнечного удара. Нельзя оставлять без присмотра детей на море или возле бассейна, надо следить за качеством употребляемой ими еды, — добавила она.

Также, по словам доктора, для питья лучше всего использовать только бутилированную воду, а туристам, отдыхающим по системе "всё включено", она рекомендует быть осторожнее на обедах и не переедать и тем более не злоупотреблять алкоголем.